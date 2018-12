São Vicente: Tribunal aplica TIR a dois suspeitos de roubo

5/12/2018 11:26 - Modificado em 5/12/2018 11:26

De acordo com a Policia Judiciária dois homens, um de 30 e outro de 36 anos, são suspeitos da prática de crimes de roubo na via pública. As detenções ocorreram na segunda e terça-feira.

Os dois indivíduos em causa foram detidos fora de flagrante delito e são suspeitos de vários crimes desta natureza, um dos quais vinha sendo investigado pela PJ desde o passado mês de outubro.

Os detidos foram presentes, nos mesmos dias das detenções, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoais, tendo ambos ficado sob TIR com apresentação periódica.