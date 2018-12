Governo realiza Conferência Internacional de Doadores e Investimentos de Cabo Verde em Paris

O Fórum Internacional de Doadores e Investimentos “Construindo Nova Parceria para o Desenvolvimento Sustentável de Cabo Verde” realiza-se a 11 e 12 de dezembro, no Gabinete do Banco Mundial em Paris (França) e na Câmara de Comércio.

Cabo Verde será representado ao mais alto nível pelo Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, que liderará uma delegação que inclui Olavo Correia, Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Finanças, vários ministros sectoriais, diretores e outras instituições e entidades relevantes e intervenientes do sector privado.

De acordo com o governo, Cabo Verde vai apresentar a sua nova Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável (PEDS) à comunidade internacional e ao sector privado, que tem como objetivo reunir parceiros internacionais de desenvolvimento e representantes do setor privado, em áreas estratégicas, para desenvolver uma parceria tripartida com vantagens comparativas de cada uma, de forma a apoiar a visão a longo prazo do Governo e faz de Cabo Verde um destino atraente e estimulante para negócios.

Uma conferência que, segundo a mesma fonte, proporcionará a oportunidade de Cabo Verde de apresentar-se como um país “em movimento” e as medidas a serem tomadas para dar vida à sua visão de uma “economia circular” integrada, conforme descrita no PEDS, bem como apresentar Cabo Verde como um país parceiro estável e confiável, com registo de realizações.

E ainda explorar oportunidades para um envolvimento mais estratégico com fornecedores das finanças públicas e privadas em apoio às intervenções transformadoras de desenvolvimento, entre outros.

O evento terá lugar no Centro de Conferências do Banco Mundial em Paris (11 de Dezembro) e na Câmara de Comércio (12 de Dezembro).