Ilha Brava: viagens canceladas devido ao mau estado do tempo

5/12/2018 00:18 - Modificado em 5/12/2018 00:18

A Cabo Verde Fast Ferry cancelou as viagens agendadas para o dia 4, no percurso Brava – São Filipe-Brava devido a “condições meteorológicas que não permitem a realização das viagens” entre as referidas ilhas.

Na noite de segunda-feira a embarcação não conseguiu atracar no Porto do Vale dos Cavaleiros, vinda da cidade da Praia, estando os passageiros com destino à ilha do Fogo alojados na “gare marítima” do porto de Furna.

Segundo informações da agência Fast Ferry foi-lhes servida uma refeição, estando os passageiros a aguardar para que o mar acalme e possam prosseguir viagem.

A empresa Cabo Verde Fast Ferry informou ainda que as viagens serão reagendadas “assim que houver melhorias e seja possível a sua retoma em segurança”.

Fonte: Inforpress