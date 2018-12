Comitiva do Carnaval de São Vicente no Brasil para intercâmbio sem o “Vindos do Oriente “

A comitiva do carnaval mindelense constituída por 18 elementos dos grupos carnavalescos que compõem a Liga Independente dos Grupos Oficiais do Carnaval de São Vicente (LIGOC-SV), e da Câmara Municipal de São Vicente, estão no Brasil, para um intercâmbio de 12 dias. O grupo Vindos do Oriente não participa na digressão e desta forma confirma e consolida o anunciado divórcio com a LIGOC.

A comitiva é formada por elementos dos grupos carnavalescos de Monte Sossego, Cruzeiros do Norte, Flores do Mindelo e Samba Tropical, e da Câmara Municipal de São Vicente. Nesta viagem ao Brasil levam como lema “Unir e aprender mais”, com o intuito de alcançar mais ganhos para o Carnaval do Mindelo.

Nesta jornada que antecede os preparativos para o Carnaval 2019, a caravana mindelense, tem agendado visitas a espaços comerciais dedicados exclusivamente ao Carnaval no Rio de Janeiro.

De realçar que, apenas o grupo carnavalesco Vindos do Oriente não participa nesta digressão, por decisão da sua direcção, e que vincou uma vez mais a sua não participação nos desfiles do Carnaval 2019.