Brasil bate recorde de produção de petróleo e gás

4/12/2018 16:08 - Modificado em 4/12/2018 16:08

A produção de petróleo e gás natural no Brasil bateu um novo recorde em outubro, quando o país bombeou 3,35 milhões de barris por dia, anunciou hoje a autoridade supervisora e reguladora do setor.

“A produção de petróleo e gás natural no Brasil foi de aproximadamente 2.614 mil barris por dia e 117 milhões de metros cúbicos por dia, respetivamente, totalizando cerca de 3.350 mil barris de óleo equivalente por dia”, lê-se no Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural de outubro, elaborado da Agência Nacional do Petróleo brasileira.

De acordo com os dados hoje divulgados, a produção de petróleo em outubro foi de 2,6 milhões de barris por dia, o que representa uma subida de 5,2% face a setembro e uma redução de 0,5% face a outubro de 2017.

A produção de gás natural, por seu turno, foi de 117 milhões de metros cúbicos, o que revela uma subida de 3,7% face a setembro e uma subida de 2,1% face ao mês homólogo de 2017.

Por Lusa