Microsoft está a criar um novo navegador

4/12/2018 15:10 - Modificado em 4/12/2018 15:10

O objetivo é criar um navegador que seja capaz de rivalizar com o Chrome da Google.

O Windows Central está a avançar com a informação que a Microsoft se encontra a trabalhar num novo navegador de Internet que substitua o atual Microsoft Edge.

De acordo com a informação que circula neste momento o navegador em questão tem como nome de código Anaheim e usa o mesmo ‘motor’ utilizado pelo Google Chrome, o Chromium. O objetivo é evitar os problemas de desempenho do Edge, procurando assim rivalizar mais eficazmente com o navegador de Internet.

De momento a Microsoft ainda não se manifestou sobre a notícia, sendo agora de esperar que divulgue o projeto nos próximos tempos.