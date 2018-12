Filomena Martins eleita presidente da Rede de Mulheres Parlamentares da CEDEAO

4/12/2018 13:42 - Modificado em 4/12/2018 13:42

A deputada cabo-verdiana, Filomena Martins, tornou-se na primeira lusófona a ascender à presidência da Rede de Mulheres Parlamentares da CEDEAO, isto após ser eleita na segunda-feira, 3, na Nigéria, para um mandato de três anos.

A deputada do PAICV por São Vicente, e membro do Parlamento da CEDEAO, terá na sua companhia duas vice-presidentes, respectivamente, do Burkina Faso e Nigéria, a Secretária Geral do Senegal e a Tesouraria da Gâmbia.

A tomada de posse acontece já na próxima segunda-feira, 10 de Dezembro. O primeiro exercício da função à frente da Associação de Parlamentares Femininos da CEDEAO, (ECOFEPA), acontece em Cabo Verde no mês de Fevereiro, na ilha do Sal, e acolherá uma secção extraordinária do Parlamento.

O Primeiro-ministro de Cabo Verde, a partir de Portugal, já reagiu sobre a nomeação de Filomena Martins, considerando que “é uma importante distinção”.