Praia: TIR para casal na posse de drogas

4/12/2018 01:03 - Modificado em 4/12/2018 01:03

A Polícia Judiciária, através da Secção Central de Investigação de Tráfico de Estupefacientes (SCITE), Brigada Interna, deteve, na sexta-feira, 30 de novembro, um casal na posse de cento e oitenta e nove gramas de cannabis (189g) e uma pequena porção de cocaína, com o peso bruto de 1,319 g.

De acordo com a PJ as detenções, e consequentes apreensões, ocorreram na sequência do cumprimento de um Mandado de Busca e Apreensão nas localidades de Achadinha e São Pedro.

Os detidos foram presentes na tarde de sábado, 01, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguidos detidos e aplicação de medidas de coação pessoal, tendo-lhes sido aplicado o Termo de Identidade e Residência.