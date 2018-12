São Vicente: OMCV faz recolha de mais de 1800 kg de alimentos

4/12/2018 00:59 - Modificado em 4/12/2018 00:59

A delegação da Organização das Mulheres de Cabo Verde em São Vicente, representante do Banco Alimentar, recolheu este fim-de-semana, nos dias 1 e 2 de Dezembro, mais de 1800 kg de alimentos a serem distribuídos em 160 cestas básicas e entregues a 16 associações que trabalham com famílias carenciadas.

Segundo Fátima Balbina, delegada da OMCV na ilha, a recolha foi feita em quase todas as casas comerciais da ilha. Contou também com apoio da CMSV que colaborou com 500 kg de arroz, bem como de outros parceiros que entregaram os donativos diretamente na sede da instituição.

Trata-se da quarta campanha deste género que a instituição faz em prol dos mais necessitados da ilha. Cada associação vai ter direito a 10 cestas para serem distribuídas por 160 famílias inscritas no banco alimentar. Se os produtos forem suficientes fazem doações de cabazes a mais 4 associações que não estão no grupo, para além e do centro Nutricional e a mais dois jardins infantis de S. Vicente, explica esta representante.

O Banco Alimentar chegou a São Vicente por intermédio da Fundação Donana. Fátima Balbina diz que a OMCV, como intermediária tem tentado fazer o seu trabalho em prol da luta contra a fome. No entanto, neste momento, carecem de voluntários. “Para ser voluntario é fácil é só vir à sede e registrar-se. A partir dai oferecemos formações para integrarem e ficarem a saber como as coisas funcionam. Quando precisamos avisamos antecipadamente e conforme a disponibilidade de cada um, “uma ajuda é sempre bem vinda”.

Aproveitou também para solicitar um maior apoio de mais empresas e instituições pelo que solicita essas pessoas coletivas a prestarem este tipo de serviço social em prol da solidariedade para com os que mais precisam.

“O lema é ajudar-nos a ajudar”, lembrando também que as empresas que fazem essas doações podem beneficiar da lei de mecenato. “As pessoas que possuem este conhecimento sabem que têm retorno por parte das finanças em relação ao valor destinado a esta oferta. Basta emitirmos um documento dizendo que recebemos os donativos.

“Portanto todos saem a ganhar com estas colaborações” diz a responsável. A mesma aproveitou a ocasião para deixar palavras de agradecimentos a todos aqueles que de uma forma ou de outra tem colaborado com a instituição nesta empreitada de servir a sociedade, principalmente os mais desfavorecidos.