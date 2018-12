Boavista: PJ deteve indivíduo acusado da prática de abuso sexual de criança

4/12/2018 00:23 - Modificado em 4/12/2018 00:23

A Polícia Judiciária, através do Núcleo de Prevenção e Investigação Criminal da Boavista (NPIBV), deteve, este domingo, 02, fora de flagrante detido, um individuo do sexo masculino, de 62 anos, suspeito da prática de crimes continuados de abuso sexual de criança.

A vítima era uma criança de 7 anos que, segundo consta, vinha sendo abusada no interior da residência de uma tia de sua mãe, vizinha do suposto abusador. Este era frequentador assíduo da residência e aproveitava-se dos momentos em que ficava sozinho com a vítima para cometer os crimes.

O detido será presente, dentro do prazo legal, às autoridades judiciárias competentes, para efeito do primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação pessoal.