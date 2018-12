Dany Mariano lança seu primeiro CD 36 anos depois de “Raízes”

4/12/2018 00:16 - Modificado em 4/12/2018 00:16

Esta semana, quinta-feira, 06 Dezembro, o cantor e compositor, Dany Mariano lança, oficialmente o seu primeiro CD. Um álbum de estreia homónimo com dez faixas, incluindo sucessos e canções inéditas. Este é “um CD feito para perpetuar as minhas composições”.

São dez músicas emblemáticas do compositor. Entre inéditos e regravações. De entre os inéditos está uma morna “Nha emiga”, uma composição em colaboração com Manuel de Novas, onde este compõe a melodia.

Depois de Raízes, seu álbum a solo em vinil, em 1982, o vocalista dos extintos Kings aposta em novas propostas musicais.

Com inéditos e regravações muito bem escolhidas, o disco vai criando uma atmosfera envolvente de faixa para faixa. Todas as composições são do próprio Dany que consegue assim lançar o seu CD. Só agora, conforme o mesmo refere, porque não teve oportunidades antes. E por isso, depois de muito sacrifício, consegue colocar no mercado, “Dany Mariano”, um CD com novas propostas musicais.

Trinta e seis anos depois de Raízes, o compositor mindelense, trás com este CD uma sequência do trabalho de 1982, com diferentes géneros musicais, entre mornas, coladeiras, funaná, entre outros.

Questionado sobre a altura do lançamento do trabalho discográfico, passado tanto tempo, Dany Mariano diz que a oportunidade surgiu apenas agora e aproveita este CD para imortalizar as suas obras.

Apesar de ter sido a voz de um dos grupos mais antigos e emblemáticos do país, Dany não considera que teve uma carreira musical. Alega no entanto, que sempre viveu dentro do mundo da música, mas não da música. Tendo feito durante este percurso outros trabalhos. “Estar na música não é fácil se não houver suporte. A música dá-te alegrias, mas também, como qualquer arte tem as suas dificuldades”.

Entretanto através da música, teve a oportunidade de viajar pelo mundo e conhecer outros países.

Diz que a música representa para si, o que é belo e onde tem toda a liberdade para se exprimir.

O lançamento acontece na quinta-feira, dia 06, na Livraria Nhó Djunga pelas 19:30.

Em 2016 uma das suas composições “Gata Morena” ganhou o prémio de melhor música do ano, atribuído pela FELL GOOD AWARD.

Dany Mariano nome que está intimamente ligado aos Kings, um dos grupos que marcou a música cabo-verdiana nos finais dos anos 70.