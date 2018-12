Joyce Delgado eleita Miss Cabo Verde 2018

4/12/2018 00:07 - Modificado em 4/12/2018 00:07

O anfiteatro José Cabral no Sal foi o palco escolhido para receber no passado sábado a Miss Cabo Verde 2018. Ao todo participaram dez beldades representantes das ilhas de Cabo Verde, com a excepção da ilha da Boavista, e representantes da diáspora. No caso, da França e da Holanda.

Joyce Silene Delgado, representante da comunidade Cabo-verdiana na Holanda foi eleita a mais bela e mais elegante entre as candidatas,herdando a coroa à sua antecessora Cristilene Pimenta.

A vencedora mostrou-se muito contente com a conquista, prometendo dar o máximo para representar o país além-fronteiras. “É algo que não esperava, sinto-me muito feliz com essa vitória, prometo dar tudo de mim para elevar o nome de Cabo Verde lá fora. Espero continuar a contar com o apoio de todos no país e na diáspora, principalmente na Holanda”.

Iloisa Morais, presidente da organização Miss Cabo Verde por sua vez afirma que, apesar das dificuldades, o balanço que faz do evento é positivo. Afirmou que vai-se trabalhar com a recém- eleita com o propósito de a preparar para representar o país de forma condigna a nível internacional.

A faixa de primeira-dama e Miss faceboock foi entregue a Magali Fernandes representante de Santiago Norte. Já a de segunda dama foi para Rizy Gonçalves, candidata da ilha do Sal. Melany Patrício, representante de São Vicente foi eleita Miss Simpatia e Jennifer Rodrigues a mais fotogénica.

De realçar que houve muita contestação por parte do público em relação a decisão dos jurados, algo que a presidente achou normal. “As pessoas tem o direito de contestar, mas os elementos do júri que escolhemos são pessoas capacitadas para tomarem essa decisão. Por isso acredito que foi uma boa escolha. Cabo Verde está bem representado”, garante.

Em relação à ausência da representante da Boavista, Iloisa Morais explicou que a candidata não pode estar presente por motivos académicos.