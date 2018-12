Pede namorada em casamento com seis anéis para ela escolher o preferido

3/12/2018 16:28 - Modificado em 3/12/2018 16:28

Um homem quis que a proposta de casamento à namorada fosse de tal forma especial que, em vez do tradicional anel de noivado, ofereceu-lhe seis para que ela escolhesse o preferido.

Seis anéis de tamanhos e formas diferentes. Foi apenas um dos elementos que Dennis Brown II utilizou para uma cerimónia de pedido de casamento preenchida.

Além dos anéis, Atara Dallas viu ainda o noivo contratar uma agência de organização de eventos, um estilista, um fotógrafo, uma florista e designer de interiores para que tudo corresse ‘às mil maravilhas’.

“Eu ganhei uma vida com ela, por isso ela merece ter seis anéis para escolher”, afirmou o modelo e antigo atleta profissional.

Atara Dallas aceitou o pedido e a história tornou-se viral nas redes sociais, fosse pelo carinho ou ‘excentricidade’ de Dennis.

De acordo com o próprio, no seu perfil de Instagram, ele desenhou um ‘banner’ para ser o plano de fundo do momento especial.

“Uma mulher, cujo coração está repleto de amor e devoção por mim; uma mulher cuja lealdade a todos os que adora é incomparável; uma mulher cuja generosidade e vontade de ajudar os outros não conhece limites”, pode ler-se.