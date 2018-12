Vindos do Oriente de fora do Carnaval 2019

O Grupo Carnavalesco Vindos do Oriente reiterou esta segunda-feira, em comunicado, a sua decisão de não participar nos desfiles do Carnaval 2019, por não estar disponível para compactuar com medidas que no seu entender irão desvirtuar o desfile de carnaval de São Vicente no dia 05 de Março.

Garante que o carnaval de São Vicente está a ir por outros caminhos, que era divertir, desenvolver o Carnaval mindelense. “Não queremos estar a comparar com nenhum outro país. O Carnaval está a fugir da nossa realidade e o Vindos do Oriente não compactua”, declarações feitas em inicio de Novembro.

De acordo com direcção do VO, a Liga Independente dos Grupos de Carnaval – LIGOC, na conferência de imprensa realizada a 20 de Novembro, livremente e sem contraditório, apresentou uma versão deturpada dos factos.

Então, infelizmente, o Vindos do Oriente está disposto a fazer a sua retirada do desfile do próximo ano. Não conseguimos enquadrar-nos nas decisões administrativas da LIGOC e por isso a direção comunica a todos, a sua decisão irreversível que não participar no Carnaval 2019.

O vencedor dos desfiles de Carnaval de 2017 e 2018, perde assim a oportunidade de defender o título de campeão do carnaval de São Vicente.