Cabo Verde recebe campanha de Desparasitação

3/12/2018 15:35 - Modificado em 3/12/2018 15:35

Os Ministérios da Saúde e da Educação principiam nesta segunda-feira, 03, numa campanha de desparasitação em todas as escolas do Ensino Básico Integrado e jardins-de-infância do arquipélago.

De acordo com o Ministério da Saúde, a campanha tem como objectivo desparasitar todas as crianças dos jardins-de-infância e as escolas até ao 6.º ano do ensino básico, reduzindo a infecção pelos parasitas intestinais, de modo a que cresçam mais saudáveis.

A campanha é suportada pelo UNICEF e pela OMS, e os medicamentos a serem utilizados para a desparasitação, são Medendazol ou Albendazol que irão ser administrados às crianças uma vez por ano, por um profissional de saúde.

Nesta ótica, o Governo conta com apoio dos professores e monitores, tendo em conta a boa relação desses para com os alunos, com os pais e encarregados de educação, por forma a fazer a distribuição dos medicamentos e o registo das crianças.

A OMS lembra que, “nas populações onde crianças em idade escolar são parasitadas, deve-se fazer a desparasitação” e outras estratégias de intervenção “de modo a diminuir a gravidade e a mortalidade por certas doenças como a diarreia”.

Estima-se que em todo o Mundo exista cerca de um bilhão e meio de pessoas infetadas com helmintos transmitidos pelo solo e metade delas são crianças.