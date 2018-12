Líder do PAICV impressionada com a URDI 2018

A presidente do maior partido da oposição, que se encontra em São Vicente para uma série de visitas às instituições, para ouvir as forças vivas e, ainda, discutir com a sociedade mindelense questões relevantes para a ilha, durante a Feira da URDI 2018, Janira Hopffer Almada (JHA), escreve na sua página pessoal do facebook que o “sector motor da nossa economia o Turismo precisa começar a “arrastar” o sector da Cultura, fazendo-o crescer”.

Impressionada com a Feira do Artesanato e Design de Cabo Verde, URDI 2018, que decorreu na Praça Nova e que encerrou no domingo, 02, Janira H. Almada, escreve que viu artistas fantásticos e pôde apreciar “trabalhos extraordinários”, o que, na sua ótica, afirmam que “de facto, a cultura pode, também, e se devidamente apoiada, ser o nosso diferencial”.

“Por isso mesmo, temos de priorizar este sector e querer fazer mais. É possível dar mais atenção aos nossos Artistas. É preciso apoiar a sua capacidade, garantindo-lhes mais formação lá onde necessitem. É preciso facilitar o seu acesso às matérias-primas. É preciso ajudá-los na profissionalização da comercialização”, sugere a líder do PAICV.

“Agindo assim, o país ganha, gerando mais riqueza e os cabo-verdianos ganham, pois há um grande número de pessoas que têm na cultura a sua profissão” escreve.

“É possível fazer mais. E já é altura de, sobretudo neste sector, deixarmos de priorizar somente nos discursos e passarmos a priorizar na prática. Este País pode ter muitos gênios da cultura escondidos…Precisam apenas de uma oportunidade, para que as suas obras sejam conhecidas além-fronteiras e se transformem em “Embaixadores(as) de Cabo Verde lá fora” conclui a líder do PAICV.