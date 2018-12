Dia Internacional da Pessoa com Deficiência: criar um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência

Para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência comemorado a 03 de Dezembro, este ano sob o lema “Empoderando pessoas com deficiência e garantindo Inclusão e Igualdade”, que chama atenção para os 30 objectivos de desenvolvimento sustentável da ONU a serem alcançados até 2030 e como estes objectivos poder criar um mundo mais inclusivo e equitativo para as pessoas com deficiência.

O Dia Internacional das Pessoas com Deficiência é uma data comemorativa internacional promovida pelas Nações Unidas desde 1992, com o objetivo de promover uma maior compreensão dos assuntos concernentes à deficiência e para mobilizar a defesa da dignidade, dos direitos e o bem-estar dessas pessoas.

Procura também aumentar a consciência dos benefícios trazidos pela integração das pessoas com deficiência em cada aspecto da vida política, social, económica e cultural. A cada ano o tema deste dia é baseado no objetivo do exercício pleno dos direitos humanos e da participação na sociedade, estabelecido pelo Programa Mundial de Acção a respeito das pessoas com deficiência, adotado pela Assembleia Geral da ONU em 1982.

A verdadeira missão do “Dia Internacional da Pessoa com Deficiência”, é reforçar o altruísmo, a compreensão, a solidariedade, a humanidade, a tolerância e a igualdade com a pessoa com deficiência.