Prémio Djoy Soares repartido por Artesão de Santo Antão e estudantes do MEIA

2/12/2018 23:57 - Modificado em 2/12/2018 23:57

O artesão Jorge Fortes, de Santo Antão, e os estudantes finalistas do MEIA, foram os grandes vencedores do prémio Djoy Soares do URDI 2018, artesão de Ribeira Bote falecido em finais de Maço deste ano, ele que fazia peças utilitárias de barro, trabalho esse que começou a desenvolver há vinte anos.

De acordo com os membros do júri o trabalho apresentado pelos dois stands mereceram vencer o prémio Djoy Soares, porque fortaleceram o sentido de enriquecimento do artesanato. A líder do júri, Cláudia Albino, enalteceu que o artesanato é uma atividade plural exercida tanto por artesãos actuando a muitos anos, como o senhor Jorge Fortes, como também por jovens, como são os casos dos jovens estudantes.

Segundo Cláudia Albino os júris chegaram à conclusão de que o stand do artesão Jorge Fortes, de Santo Antão, mostra um trabalho que une com muito inclino visuais as palhas locais e fios de plástico descartado. Destacando pelo uso adequado de materiais aliando a estética decorada. “A nosso ver premiá-lo sinaliza que na nossa visão o artesanato, mesmo aquele de tradição, é uma expressão dinâmica da cultura e incorpora adequadamente inovações, mudanças e actualizações” sustenta.

Em relação aos alunos do MEIA, o júri defende que utilizaram da tradicional técnica para uma expressão contemporânea em conchas que reproduzem fachadas de casas de lata e em camisetas com auto-retratos. “Destaca-se a dimensão lúdica forte e envolvente e a manifestação de alegria colocadas pelas jovens” finaliza.

Os Municípios da Brava e Santa Catarina de Santiago também foram galardoados nesta edição da URDI, com a entrega de certificados, atribuídos pelas mãos do director do Centro de Artesanato e Design, Irlando Ferreira.

Em jeito de balanco final o director Irlando Ferreira, deixou agradecimentos para todos os envolventes no URDI 2018, perspectivando já o URDI 2019 deixando garantias de que já está em andamento os projectos para que também ela seja um sucesso.