Dia Nacional da Morna: Orquestra Clássica do Centro participa das comemorações

2/12/2018 23:20 - Modificado em 2/12/2018 23:20

A Orquestra Clássica do Centro (OCC) -Portugal- encontra-se em digressão pelas ilhas do Maio e de Santiago, enquadrado nas comemorações do Dia Nacional da Morna. Data que se assinala pela primeira vez esta segunda-feira, 03 de Dezembro.

Durante uma semana a Orquestra Clássica do Centro estará no país, numa parceria com o Ministério da Cultura de Cabo Verde, a Vereação da Cultura da Ilha do Maio e a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago.

Primeiro, de 3 a 6 de Dezembro desloca-se à ilha do Maio, um ensemble de cordas da OCC e o solista e autor Mário João Alves. Depois, a 7 e 8 de Dezembro estará na ilha de Santiago,

De acordo com responsáveis, a orquestra que primeiramente estará na ilha do Maio numa parceria com a Câmara Municipal, irá efetuar apresentações/concertos pedagógicos em escolas e workshops na Sala Multiusos do Centro Cultural do Forte de São José. No dia 4, ocorrerá a apresentação do livro “A Orquestra na Baleia”, (uma encomenda da OCC apresentada recentemente em Coimbra). Segue-se a Ilha de Santiago, com uma segunda apresentação do livro no dia 7, no Auditório do Centro Cultural Português e no dia 8, um concerto na Cidade Velha, património da UNESCO.

Do programa dos concertos fazem parte obras alusivas à época natalícia, como “O Menino dormindo” de Mário Alves, “Noite Feliz” e “Jingle Bells”, obras do reportório clássico de W.A. Mozart a Vivaldi, não podendo esquecer as Mornas como “Flor Formosa” ou “Sodade”, além de um poema musicado e da autoria de Abraão Vicente.

A Orquestra Clássica do Centro dá assim continuidade aos projetos de parceria com Cabo Verde, nomeadamente com o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, o que vem acontecendo desde de 2014.