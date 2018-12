Centro Cultural do Mindelo organiza noite de serenata espontânea a B.Léza

2/12/2018 23:17 - Modificado em 2/12/2018 23:17

O evento acontece esta segunda-feira, 03 Dezembro, em celebração do Dia Nacional da Morna, que é assinalado pela primeira vez em Cabo Verde.

No decurso do processo da candidatura da morna a Património Cultural Imaterial da Humanidade, o plenário da Assembleia Nacional decretou, em Março ultimo, o dia 3 de Dezembro, data em que nasceu Francisco Xavier da Cruz, mais conhecido por B. Léza (1905 – 1958), considerado um dos maiores compositores do país do género musical.

Pela primeira vez se intenta assinalar o dia Nacional da Morna, um marco importante para o país. O Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural, escolheu como palco central a Magna Casa Parlamentar para acolher a exposição temática intitulada “Morna em Si” e a Conferência sobre o patrono do dia da Morna.

Esses eventos serão o culminar de um vasto programa comemorativo, que teve o seu começo a 30 de Novembro, envolvendo várias instituições do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, a Câmara Municipal da Praia, a Sociedade Cabo-verdiana de Música, escolas públicas e privadas, Livraria Pedro Cardoso e Rádio Televisão Cabo-verdiana, entre vários outros parceiros.

O Dia Nacional da Morna visa homenagear todos os outros compositores, músicos e intérpretes, exaltar e reconhecer a sua importância e chamar atenção da sociedade cabo-verdiana para a necessidade de valorização do género musical.