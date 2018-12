Torneio Abertura: CS Mindelense mantem liderança isolada numa jornada pobre em golos

O Mindelense parte para a última jornada da prova na liderança isolada do Torneio Abertura, isto depois de no sábado empatar sem golos com o Batuque no clássico desta sexta jornada. Realce para o facto da 6ª jornada só ter rendido dois golos.

Esta sexta jornada foi atípica onde foram marcados apenas dois golos, numa jornada com dois empates sem golos. No clássico desta jornada, mediram forças no sábado o Mindelense e o Batuque, onde imperou o nulo no marcador. Numa partida onde as oportunidades de golos foram uma miragem, até foi o Mindelense que esteve mais perto de marcar já em cima do apito final do árbitro Jandir Brito. O lateral esquerdo dos encarnados Guga, na conversão de um pontapé de livre directo lateral, rematou forte e colocado com a bola a embater com estrondo na barra da baliza à guarda de Fock. Um resultado justo por aquilo que as duas equipas produziram ao longo dos 90 minutos. Os encarnados continuam líderes do torneio que conquistaram em 2017. Por sua vez o Batuque disse adeus ao possível sonho de conquistar o Torneio Abertura 2018, isto depois da última conquista em 2016.

Com este resultado o Mindelense abriu caminho para a Académica saltar a liderança, em caso de vitória no jogo deste domingo frente ao Farense. Só que o nulo voltou também a imperar nesta partida. À imagem do jogo entre Mindelense e Batuque, as oportunidades claras de golo nesta partida não foi notória. A Académica desperdiçou assim uma grande oportunidade para poder saltar para a liderança da prova, isto quando falta apenas uma jornada para o término da prova.

Os únicos que conseguiram vencer nesta jornada foram o Derby e o Salamansa. Venceram, respectivamente, Corinthians e Castilho, por uma bola sem resposta. No jogo da abertura desta jornada com golo solitário de “Lobo” o Derby venceu o Corinthians e saltou para a segunda posição com os mesmos pontos que a Académica. No jogo que encerrou esta penúltima jornada do Torneio Abertura, o grande golo de Strombeta foi suficiente para o Salamansa levar de vencida o Castilho.

Com os resultados registados nesta jornada, as quatro equipas que ocupam os quatro primeiros lugares da tablea classificativa, partem para a última jornada, com hipóteses matemáticas em vencer o torneio. O CS Mindelense continua líder, agora com 12 pontos. Logo atrás dos Leões estão a Académica e o Derby, no segundo e terceiro lugar respectivamente, ambas com 11 pontos. O Farense fecha a primeira parte da tabela classificativa com 10 pontos. A segunda parte da tabela classificativa é composta pela quatro equipas já sem hipóteses em chegar ao título. O Batuque é quinto classificado com 9 pontos, seguido na sexta posição pelo Salamansa com 7 pontos. No penúltimo lugar surge o Corinthinas com 4 pontos. No fundo da tabela e ainda sem pontuar está o Castilho.

De realçar que a última jornada reserva um Derby Vs. Mindelense, que promete agitar o Adérito Sena.