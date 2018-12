Papalele faz testes no Lille LOSC

30/11/2018 19:18 - Modificado em 30/11/2018 19:18

Papalele, o jovem avançado do Mindelense, encontra-se em França a fazer testes no Lille Olympique Sporting Clube Metrópole, clube que milita na primeira liga francesa.

Depois dos muitos problemas enfrentados pelo avançado da “Rua da Praia”, que não conseguia o visto para sair do território nacional, tudo ficou resolvido com a sua convocatória para os “Tubarões Azuis”. O clube francês de resto, há muito que manifestava o seu agrado pelas qualidades do jovem jogador, mas nunca teve sucessos na sua aquisição.

O jogador viajou na quinta-feira, 29, para o norte da França, onde procedeu à realização dos testes médicos nesta sexta-feira, 30, tendo tudo corrido de feição.

Cumpridos os testes médicos o jogador (que lidera a lista de melhores marcadores do Torneio Abertura em São Vicente com 3 golos) irá, por um período de cerca de 15 dias, tentar convencer o técnico Christophe Galtier e dirigentes do clube que tem valor para se manter no plantel.

O retorno de Papalele a Cabo Verde deverá ocorrer no dia 14 de Dezembro, onde aguardará a resposta do clube gaulês, se tem os requisitos necessários para se avançar com a sua contratação definitiva.

Contactado pelo NN o jogador afirma que, de momento, não quer entrar em pormenores sobre o assunto, pelo menos até que todo o processo esteja finalizado.