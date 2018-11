Porto Novo: Termina nesta sexta-feira formação da ADEF para jovens com deficiência ou incapacidades

A Associação para o Desenvolvimento e Formação de Pessoas de Condições Especiais de Cabo Verde (ADEF), promove no Porto Novo, Santo Antão, uma formação em Artes Criativas, para jovens com deficiência por forma a contribuir, eficientemente, para o se desenvolvimento integral e posterior inclusão na sociedade.

A formação está sendo ministrada por uma jovem com paralisia infantil, sob o lema “Formar para Integrar” e decorre desde o passado dia 19 de Novembro, e ficará concluída nesta sexta-feira, 30.

De acordo com uma nota da ADEF esta iniciativa surgiu para que essas pessoas com deficiências e excluídas das actividades normais da sociedade, encontrem no artesanato uma forma de reabilitação e reintegração, provando a sua capacidade de realizar diversas actividades artísticas, como também, o objetivo de trabalharem e conseguirem o seu próprio sustento.

A formação pretende também sensibilizar e dotar os formandos de conhecimentos e competências para o exercício e atividades geradora de rendimentos. Proporcionar aos formandos momentos de felicidade e de autoestima nas suas vidas, e aumentar a eficácia e a eficiência nos trabalhos desenvolvidos.

A criação de um espaço junto da Câmara Municipal de Porto Novo, onde estes jovens possam produzir, colocando em prática o que aprenderam é um dos próximos passos a ser dado pela ADEF.

Esta iniciativa conta com as parcerias do Ministério da Educação, Família e Inclusão Social e a Câmara Municipal do Porto Novo. Esta iniciativa surge na sequência do dia internacional das pessoas portadoras de deficiências e que se assinala a 3 de Dezembro.