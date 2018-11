São Nicolau: Assembleia Municipal aprova proposta de atribuição de um lote de terreno à ARDEPTI-SN

30/11/2018 01:28 - Modificado em 30/11/2018 01:28

A Assembleia Municipal de Tarrafal de São Nicolau aprovou na manhã desta quinta-feira 29, no decorrer da 6ª sessão ordinária, a proposta de atribuição de um lote de terreno com uma área de 754 m2 à ARDEPTI-SN. O terreno fica localizado em Cacimba, Tarrafal, e destina-se à implantação do projeto “Nossa Casa”. A proposta foi aprovada por unanimidade.

Este projeto, segundo a edilidade, beneficiará a Associação Regional de Desporto para Pessoas com Necessidades Especiais, Crianças Carenciadas e Terceira Idade de São Nicolau (ARDEPTI-SN) que solicitou o referido terreno por doação, para a construção de um projeto intitulado “Nossa Casa”. Pretende-se com isso acomodar de forma permanente idosos e crianças com deficiência, estas com idades entre os 6 e 18 anos. Criando assim a primeira casa intergeracional em todo o arquipélago de Cabo Verde.

A edilidade refere que a construção do referido projeto será uma mais-valia para o Concelho do Tarrafal e para São Nicolau, na medida que contribuirá para ajudar aqueles que mais precisam, principalmente deficientes, idosos e os carenciados de uma maneira geral e que carecem de um espaço maior e melhor. Neste sentido a Câmara Municipal entendeu apoiar a ARDEPTI-SN, através da cedência do lote de terreno referido.

Ainda na sessão desta quinta-feira foi aprovado também os lotes de terrenos por aforamento, de 120 metros quadrados, no valor anual de 2.000$00, também na zona de Cacimba, na cidade do Tarrafal, destinados a construção de moradias para famílias das camadas populacionais mais carecidas.

De acordo com edil, José Freitas de Brito, a habitação é um direito básico e uma legítima aspiração das famílias que vivem, ainda hoje, com graves carências neste domínio. O edil realça que, apesar do elevado esforço desenvolvido pela Câmara e pelo Governo, nestes dois mandatos, persiste ainda a existência de um número significativo de famílias sem habitação condigna, vivendo em alojamentos precários e com a necessidade de se apostar na continuidade da produção de habitação nova e reabilitada, dirigida a diversos estratos sociais.

De realçar que as sessões da 6ª sessão ordinária da Assembleia Municipal do Tarrafal de São Nicolau, servem para discussão e aprovação do Plano de Atividades e Orçamento da edilidade para o ano económico de 2019. Os trabalhos continuam na manhã desta sexta-feria, 30 de novembro com início às 9:00h, no Centro Cultural Paulino Vieira com a discussão e aprovação do Orçamento para o ano de 2019.