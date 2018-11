Criado em São Vicente o primeiro Aeroclube de Cabo Verde

30/11/2018 01:21 - Modificado em 30/11/2018 01:21

Após dois anos a voar pelos céus de Cabo Verde, Emiliano Carvalho, praticante e instrutor de Parapente e Asa Delta, cria o Aeroclube de Cabo Verde. A assinatura do documento aconteceu esta quinta-feira, 29 Novembro, em Mindelo, surgindo assim o primeiro Aeroclube do país.

Emiliano Carvalho, responsável pela sua criação conta que o objectivo do aeroclube passa por divulgar e desenvolver os desportos aéreos em Cabo Verde. Um dos grandes objectivos, do recém-criado aeroclube é a realização do primeiro Festival Internacional de Parapente em Cabo Verde. Outubro de 2019 é a data marcada para a sua realização.

Fazem parte desta organização, de acordo com Emiliano Carvalho, um conjunto de interessados pelos desportos aéreos, que decidiram reunir-se e transformar a ideia, num projecto concretizado. “No fundo o objectivo principal é aumentar o interesse dos cabo-verdianos pelo desporto e dar a conhecer Cabo Verde internacionalmente como um destino de eleição para a sua prática. É um dos poucos locais que tenho conhecimento onde é possível realizar voos todos os dias do ano”, assegura.

A maioria dos membros da recém criada organização são cabo-verdianos. Juntos pretendem, a partir de S. Vicente, desenvolver o desporto no país e futuramente apresenta-lo com um produto turístico. Em relação aos cabo-verdianos, Emiliano Carvalho assegura a procura é boa a procura. São muitas as pessoas a querem “experimentar esta sensação de voar” e que após o primeiro voo, muitos querem continuar a fazê-lo.

Para isso explica que é necessário criar uma regulamentação, que pensar ficar concluído com o registo da organização no cartório notarial. Com regulamentos que definam claramente quem pode praticar e quais zonas que apresentam maior segurança, o Aeroclube vai ajudar nessa questão.

Estamos neste momento, em colaboração com a Agência de Aviação Civil (AAC) a apoiar o desenvolvimento da regulamentação nacional para que possamos desenvolver o desporto com as normas máximas de segurança e de forma a poder aumentar o número de praticantes a nível nacional, bem como fazer dela uma oferta para turista”, afirma o parapentista que destaca as grandes condições que S. Vicente oferece para a sua prática.

Em relação ao festival internacional de parapente, Emiliano Carvalho diz que os trabalhos estão a ser realizados no sentido para que tudo decorra da melhor forma possível e que em Outubro do próximo ano seja possível “encher os céus de Cabo Verde com as cores de asas de parapente a voar”.

Conta que o primeiro voo que realizou em Cabo Verde foi em 2016. Após os primeiros voos realizados em São Vicente a introdução da modalidade tem sido um desafio, que aos poucos vai sendo superado. “No princípio foi a descoberta de locais para a realização de voos. Agora estamos na fase da regulamentação do desporto”, conclui.

Na prática do parapente, todos os parapentistas devem ter o máximo de respeito pelo cumprimento de todas as normas e regras de segurança e estar o melhor preparados possível.