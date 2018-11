Prémio B. Léza atribuído anualmente no Dia Nacional da Morna

30/11/2018 00:40 - Modificado em 30/11/2018 00:40

De acordo com Vasco Martins, um dos mentores desta iniciativa, o “Prémio B.Léza” propõe-se a dignificar a Morna, através do reconhecimento de um compositor em vida, na tradição do compositor-letrista que tenha contribuído com a sua obra ou com uma composição, para a grandeza da Morna.

Este ano a entrega do prémio será entregue pela primeira vez no evento ‘Orgulho Nacional – ” Mornas de B. Léza”, no dia 3 de Dezembro, em Roterdão. A estatueta em vidro é da autoria de Fernando Eduino Silva.

O Dia Nacional da Morna, 03 de Dezembro, vai ser assinalado na Assembleia Nacional, segunda-feira, com uma conferência comemorativa denominada “Pensar B.Léza”. Esta é mais uma iniciativa em homenagem ao seu patrono – Francisco Xavier da Cruz – “B.Léza”.

O evento é promovido pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural, em parceria com a Assembleia Nacional e a Sociedade Cabo-Verdiana de Música (SCM) e será procedida de uma exposição fotográfica sobre B.Léza e que se intitula “Morna em Si”.

O Dia Nacional da Morna foi proclamado com o objectivo primordial de homenagear todos os compositores, músicos e intérpretes, com o fito de exaltar e reconhecer a sua importância e chamar atenção da sociedade cabo-verdiana para a necessidade de uma maior valorização deste nosso género musical.

A efeméride foi praticamente estabelecida um mês antes do país apresentar o processo de candidatura à Comissão de avaliação da Unesco do género musical a Património Imaterial da Humanidade, 31 de Março, cujo resultado deverá ser anunciado em Dezembro de 2019.

B.Léza, natural do Mindelo, destacou-se, entre outras facetas pela forma como soube inovar a morna “ao utilizar frequentemente os acordes de passagem, antes pouco usados nesse género musical”.