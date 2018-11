Cabo Verde em queda livre no ranking FIFA

30/11/2018 00:22 - Modificado em 30/11/2018 00:22

A cada atualização feita no Ranking FIFA a seleção de Cabo Verde vai caindo na tabela. Com a nova atualização feita nesta quinta-feira, 29, a nossa seleção tombou para o 72º posto a nível mundial, com 1.325 pontos.

As derrotas frente à Tanzânia e Uganda, a contar para o apuramento para o CAN 2019, foram determinantes para agudizar ainda mais as contas de Cabo Verde, tanto no apuramento como nas contas do Ranking da FIFA. Desta vez a queda foi de quatro posições.

Se neste momento o cenário é pouco animador, poderá ficar pior caso não consigamos o apuramento para a fase final do CAN 2019. É que várias selecções menos cotadas nesse ranking já garantiram o passaporte para os Camarões em 2019.

No entanto os “Tubarões Azuis”, nome por que é conhecida a seleção de Cabo Verde, está à frente da Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e São Tomé e Príncipe mantendo a liderança entre os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP).

No ranking continental Cabo Verde mantém a 14º lugar. O Senegal é o novo líder, com 1.505 pontos, a seguir veem a Tunísia, Marrocos, Nigéria, República Democrática do Congo, Gana, Camarões, Egipto, Burquina Faso e Mali.

A Bélgica lidera o ‘ranking’ de seleções de futebol da FIFA, com um ponto de vantagem sobre a França. Brasil, Croácia, Inglaterra, Portugal, Uruguai, Suíça, Espanha e Dinamarca ocupam os outros lugares do ‘top 10’.