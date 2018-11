Torneio Abertura: Clássico “escaldante” entre Batuque e Mindelense

30/11/2018 00:11 - Modificado em 30/11/2018 00:11

Disputa-se neste fim de semana a penúltima jornada do Torneio Abertura de São Vicente. Com tudo em aberto no tocante à conquista do troféu o Mindelense, actual líder da classificação, defronta no sábado o Batuque (4º classificado) naquele que é tido como o jogo da jornada.

As duas equipas estão separadas apenas por três pontos na tabela classificativa. O CS Mindelense é líder isolado com 11 pontos e uma vitória nesta partida permitiria aos comandados de Rui Alberto Leite ficaram mais pertos de alcançar o seu objectivo final. Apesar da magra vitória, na jornada anterior, frente ao Salamansa por 0-1, os encarnados saltaram para a liderança isolada da prova e dali não quererão sair.

Por sua vez, a equipa axadrezada de Alto Miramar comprometeu as suas aspirações ao empatar na passada jornada a uma bola, com o Corinthians, isto num jogo em que a falta de pontaria dos pupilos de “Bubista” foi a nota de destaque.

Este duelo da jornada 6 é antecedido pelo embate entre Corinthians penúltimo classificado com 4 pontos e o Derby, equipas que abrem esta penúltima jornada do Torneio Abertura. O Derby não pode ceder pontos se pretende manter a pressão sobre os Leões da Rua da Praia. As duas equipas estão separadas por três pontos na tabela classificativa.

No domingo, 3, a jornada ficará concluída com a Académica, segunda classificada, com 10 pontos a defrontar o Farense atual terceiro classificado com 9 pontos. Jogo quente, pois dependente do resultado do Mindelense-Batuque o primeiro lugar poderá estar em causa. Castilho e Salamansa, duas equipas já arredadas da conquista do torneio, encerram esta jornada. Castilho procura a primeira vitória nesta prova, enquanto o Salamansa ocupa a sexta posição com 5 pontos.