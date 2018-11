Mãe mata bebé de três meses com bofetada. Chorava demais

29/11/2018 22:55 - Modificado em 29/11/2018 22:55

A mulher causou um traumatismo craniano à criança.

Uma mulher foi presa esta quarta-feira após matar o filho de apenas três meses na Bahia, no Brasil. Graciane Almeida, de 30 anos, confessou ter dado “uma bofetada” na criança porque esta “chorava demais”. A agressão acabou por provocar um traumatismo craniano no bebé.

Antes de admitir o crime, a mãe referiu que o filho tinha-se sentido mal em casa e morrido depois de ter sido atendido numa Unidade de Pronto Atendimento (o equivalente às urgências de um Centro de Saúde em Portugal). Mas, conta a Globo, a Polícia Civil desconfiou da versão da mulher quando constatou uma fratura no fémur do menino, causada dia 12 deste mês.

Interrogada pelas autoridades a mulher acabou por admitir a agressão. Inclusivamente, este poderá nem ser o primeiro crime da mulher, pois o irmão gémeo do bebé morreu no início deste mês.

Em declarações ao meio de comunicação brasileiro, Marcelo Cavalcanti, o delegado encarregue do caso, referiu querer investigar as causas de morte do outro bebé. Segundo a certidão de óbito, este terá morrido de uma paragem cardiorespiratória, mas o corpo vai ser exumado para apurar se foi ou não um caso de violência.

Graciane vai ficar em prisão preventiva enquanto decorrem os restantes inquéritos às testemunhas.