Sal : encontrados três corpos em decomposição

29/11/2018 16:53 - Modificado em 29/11/2018 16:58

Três corpos em avançado estado de decomposição foram encontrados na manhã desta quinta-feira, 29, na zona de Djêu Xan, nas imediações de Pedra Furada e Ribeira de Tarafes, na ilha do Sal.

De acordo com a RCV o alerta foi dado ainda no período da manhã e por volta das 11 horas as autoridades da Proteção Civil, as autoridades policiais e de saúde chegaram ao local, em Djêu Xan, que se localiza entre Parda e Santa Maria.

As informações, neste momento, são escassas sabendo-se no entanto que se trata de três cidadãos estrangeiros, mas ainda não se apurou a identidade e nacionalidade dos mesmos. As autoridades já procederam ao levantamento dos corpos que foram encontrados num rochedo.

Nas proximidades foram também encontrados destroços de uma pequena embarcação e segundo se sabe este não é de origem cabo-verdiana.

Em atualização…