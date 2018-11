COPAC muito triste e preocupado com a falta de comparticipação das autarquias para os atletas paralímpicos

29/11/2018 15:17 - Modificado em 29/11/2018 15:17

O Comité Paralímpico de Cabo Verde (COPAC) mostra-se “muito triste e preocupado” com a falta de comparticipação das autarquias e parceiros junto dos atletas paralímpicos para representar as diferentes ilhas no VIII Campeonato Nacional do Desporto Para-olímpico (VIII CANADEP).

A prova realiza-se sábado e domingo na cidade da Praia, mais concretamente no polidesportivo Váva Duarte e no Estádio Nacional, envolvendo 137 participantes, de entre dirigentes e atletas, de todos os concelhos, mas o presidente do COPAC, Rodrigo Bejarano, expôs a sua tristeza à agência de notícias cabo-verdiana, alegando que não obstante todo o discurso virado para a inclusão, na prática não funciona.

O presidente do COPAC assegura que quando a organização se responsabiliza pelo alojamento, alimentação, transporte internos, equipamentos e toda a logística dos atletas com deficiência, espera-se contar apenas com a comparticipação das autarquias e parceiros regionais para a deslocação entre ilhas dos seus representantes.

No entender do líder da COPAC as câmaras, de uma maneira geral, mostram-se insensíveis quanto à prática do desporto, sobretudo para os atletas com deficiência, quando, a seu ver, só existem verbas para “festivais, carnavais e festas”, o que, para ele, algumas destas iniciativas têm contribuído para o fomento da prática do alcoolismo junto dos jovens.

O VIII CANADEP vai ser disputado nas modalidades de atletismo (salto e arremesso de peso), voleibol e basquetebol em cadeiras de rodas, levantamento de peso e demonstração de ténis virado para pessoas com deficiência de membro superior, provas a serem disputadas no polidesportivo Vává Duarte (modalidades de salão) e no Estádio Nacional (atletismo e cerimónia de abertura).

A organização conta ter o envolvimento dos atletas de todas as regiões desportivas, com o propósito de selecionar os melhores atletas para as próximas competições internacionais.

No âmbito do Campeonato Nacional, a COPAC realiza uma palestra sobre “Influências Climáticas nas Pessoas com Deficiências e uma assembleia-geral para a criação da Federação Nacional do Desporto Adaptado (FENADA-CV)”.