Jovem pede ajuda para irmão doente ir tratar-se em Portugal

29/11/2018 01:05 - Modificado em 29/11/2018 01:05

Platini é um jovem de 26 anos, natural de Santiago, que neste momento encontra-se imobilizado fisicamente depois de sofrer uma grave queda no mês de Junho. Em consequência disso, perdeu a voz e está a ser alimentado através de uma seringa.

Segunda a sua irmã Vanessa, o jovem depende atualmente exclusivamente dos seus cuidados para tudo. Afirma que já bateu em várias portas pedindo apoio e até agora não obteve nenhuma resposta.

Conforme a mesma, Platini era um jovem cheio de vida que lutava para ganhar o seu pão de cada dia, mas hoje está a depender da ajuda de outrem, “esteve 2 meses internado no hospital Agostinho Neto, mandaram-no para casa sem condições e na mesma situação”, desabafa.

Temendo pela vida do irmão, e por possuir fracos rendimentos financeiros, desesperada utilizou as redes sociais para apelar à boa vontade da população ou a quem de direito para a ajudar a conseguir a evacuação do irmão para Portugal, afim de obter o tratamento necessário e melhorar a sua saúde.

Contacto :

Vanessa Cabo verde : 91733514

Sandra paris 0753286214 ”

Facebook Wanessa Goncalves