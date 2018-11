“URDI torna Mindelo na cidade da união pela Arte e pela Cultura” Abraão Vicente

29/11/2018 00:58 - Modificado em 29/11/2018 00:58

O Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente presidiu nesta quarta-feira, 28, a cerimónia de abertura da 3ª edição da Feira de Artesanato e Design de Cabo Verde na Praça Amílcar Cabral (Praça Nova) do Mindelo, e afirmou que a “URDI torna Mindelo na cidade da união pela Arte e pela Cultura”. O MCIC não esqueceu o artesão já falecido Djoy Duarte, referindo que se estivesse vivo hoje o URDI 2018 seria “diferente e mais rico”.

O titular da pasta da Cultura, sublinhou que esta é uma edição que serve para homenagear a todos os que fundaram essa ideia inicial de que o artesanato cabo-verdiano é marca identitária de Cabo Verde. “E todos os que tiveram a ideia de pesquisar e reinventar o artesanato cabo-verdiano e promover a marca Cabo Verde através do Artesanato”.

Para Abraão Vicente, Djoy Duarte que vai ser homenageado durante a programação, foi uma das figuras incontornáveis da marca da qualidade do artesanato em São Vicente. “Com certeza onde ele estiver sentirá que Mindelo sente saudades, este sentimento tão nosso, porque com Djoy com certeza a URDI 2018 seria diferente e seria mais rico”.

“Devemos ver com olhos de ver o impacto que a criatividade e a invenção cabo-verdiana na cultura, significam no mapa que Cabo Verde hoje está incluído no mundo. Cabo Verde faz parte dos países mais criativos do mundo, se pensarmos a população que nós temos, pela Mindelact, pela URDI, pelos festivais de música dos 22 municípios de Cabo Verde. Pela quantidade de públicos de livros pelo festival Morabeza, que este ano esteve em Cabo Verde. Mas também pelos homens e mulheres da cultura que diariamente labutam e criam o seu próprio rendimento através do seu labor criativo, e a URDI representa exactamente isto, a ideia e perspectiva de Cabo Verde de que nós podemos criar um novo sector económico através da Cultura” apontou.

Abraão Vicente enaltece que dentro de poucos dias o Governo lançará a primeira pedra do futuro Centro Nacional das Artes de Artesanato de Cabo Verde. Uma aposta segundo o mesmo quase visionário do Governo de Cabo Verde que irá investir cerca de 60 mil contos para acrescentar a este monumento histórico de São Vicente, um edifício que irá albergar ainda o Centro da Colecção Permanente da Arte Contemporânea de Cabo Verde. O MCIC reitera ainda que o Orçamento de Estado que será debatido na Assembleia Nacional nesta quinta-feira, 29, contempla uma verba de 10 mil contos para o país continuar a adquirir peças e obras de artes dos artistas Cabo-verdianos e que terá uma curadoria internacional liderada pelo CNAD a partir do Mindelo.

O MCIC deixa um apelo para que todos cultivem essa semente de que é através da cultura que Cabo Verde será sempre maior e far-nos-á sempre um povo “com mais orgulho, e muito mais prazer de ter sido semeados no meio do atlântico”.

Criada em 2016 a URDI organizada pelo Ministério da Cultura e das Industrias Criativas (MCIC), é uma iniciativa cultural anual dedicada à exposição e mostra as múltiplas expressões do artesanato e design, o Ministro afirma que o Governo, quer transformar o sector da cultura em algo que vai além do sector lúdico, criativo, incluindo músicos, artesãos, pintores, artistas plásticos, ou seja, entende que para quem cria deve ser um sector de emprego.

“Queremos a centralidade de Mindelo como a cidade que planeia e projecta o futuro das artes em Cabo Verde. Tudo indica que nós como cabo-verdianos não podemos desperdiçar o talento natural e a potencialidade natural de Mindelo para liderar este processo. Isto é o desafio que deixo para o presidente da Câmara local, ao senhor Ministro do Turismo que agora tem sede em Mindelo, director da CNAD, e outras entidades” concluiu.

O evento oficial da abertura contou com as presenças ainda de Irlando Ferreira Director do CNAD, o Ministro do Turismo e Economia Marítima, José Gonçalves, o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, Augusto Neves e outras personalidades.