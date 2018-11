Não há lugares nos voos São Vicente/Sal : um voo diário com 72 lugares não é suficiente

29/11/2018 00:48 - Modificado em 29/11/2018 00:48

Com apenas uma viajem diária a ligar São Vicente e o Sal a Binter não consegue , nesta época do ano , dar vazão ao escoamento de passageiros. A procura é maior que a oferta. Tanto para os que vão viajar para o exterior como para os passageiros domésticos. Na maioria das Agências de Viagem contactadas pelo NN os lugares nos voos para a ilha do Sal estão esgotados E não é para menos, com apenas um voo diário que transporta 72 passageiros. A procura é muita mas a oferta é pouca. Esta é de resto, o problema central em termos de ligações aéreas. A ligação São Vicente/Sal surge com um dos piores índices de ligações aéreas. O cenário para a cidade da Praia é confortável, pois a companhia disponibiliza três viagens diárias.

O NN sabe que Binter tem em agenda um plano para reforçar, durante o mês de Dezembro, o triângulo São Vicente/Sal/Praia, com o aumento de viagens diárias, isto para dar uma melhor resposta face à muita procura que se regista por parte dos clientes. Principalmente nas ligações aéreas de São Vicente para a ilha do Sal e vice-versa.

Esta situação de certa forma tem tido repercussão nos voos internacionais, ou seja, para se viajar para o exterior é preciso viajar para a ilha do Sal, e depois seguir viagem para o destino final. O que veio retirar muitos lugares nos voos que eram destinados aos passageiros domésticos.