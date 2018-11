Ministério da Educação assegura que a contratação de professores cumpre com todas as exigências

29/11/2018 00:40 - Modificado em 29/11/2018 00:40

Reagindo a uma notícia veiculada pela rádio pública, que dava conta que mais de metade de candidatos a professores reprovados nas provas vão ser admitidos em regime de contrato. Isto porque existe a necessidade de preencher vagas a nível nacional. O Ministério da Educação (ME), através do Serviço de Gestão de Recursos Humanos, esclarece que o processo de colocação dos professores começou em Setembro, com a colocação dos candidatos seriados na lista suplente de competências do concurso docente para o ano letivo 2018/2019. Estavam previstas 148 vagas.

No total destas 148 vagas, submetidas ao referido concurso, apenas 78 foram ocupadas, ficando um remanescente de 70 vagas por preencher.

O ME informa que destas 70 vagas por preencher, em articulação com a DNAP, procederá à contratação temporária dos candidatos aprovados no teste de conhecimento, mas que não foram selecionados neste concurso. Tudo isto enquanto providência a abertura de um novo concurso como forma de restituir a normalidade.

De realçar que, perante os dados do resultado do referido concurso, iniciou-se o processo de contatos para o preenchimento das vagas acima mencionadas, priorizando as ilhas da Boavista, Maio e São Nicolau, por serem as ilhas que não tiveram candidatos residentes.

Os candidatos até agora contratados, diz a mesma fonte, referem-se à ocupação das vagas nas outras ilhas e já manifestaram total disponibilidade para ali se deslocarem o quanto antes. Os dirigentes locais estão a preparar a receção e a ocupação das vagas nos respetivos concelhos.

Reitera ainda que desde o início do ano letivo, até à presente data, a maioria das vagas foram equacionadas por via de acumulação. Entretanto, com o envio de novos professores, irão reduzir consideravelmente as acumulações de horas extras nas diferentes escolas do país.

O Ministério da Educação afirma que o concurso público para o recrutamento de professores vem sendo conduzido no estrito cumprimento de todas as exigências contidas no regulamento da contratação pública.