São Vicente é a ilha com maior potencial em todas as modalidades turísticas do país

28/11/2018 14:17 - Modificado em 28/11/2018 14:17

José Gonçalves garante que em termos de potencial de turismo, São Vicente é a ilha que tem o maior potencial em todas as modalidades de turismo. “A ilha tem uma oferta em todas as suas vertentes e potenciais, certamente o turismo ligado à natureza está a desenvolver”.

Declarações do Ministro do Turismo e Transportes e Ministro da Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, na abertura, em Mindelo, São Vicente, do Fórum de Turismo Sustentável de São Vicente, que de acordo com o representante da União Europeia, Ulrich Weins, a promoção do turismo sustentável é uma prioridade para a delegação da União Europeia no país.

O evento, que acontece de 28 a 30 de Novembro, visa aprofundar e refletir sobre vários temas, partilhar experiências à volta dos desafios globais do turismo solidário, inclusivo e sustentável.

Durante a abertura do evento, o Ministro dos Transporte e Turismo declarou que a organização do evento em São Vicente é uma oportunidade para aprofundar e refletir sobre vários temas que nos próximos dias serão debatidos, não só para motivar e promover novas linhas de acção no sector de turismo como também desenvolver novas metodologias que permitam solucionar ou resolver diversos problemas do sector, assim como potenciar oportunidades.

Um dos objetivos deste fórum, segundo o governante “é partilhar experiências e voltar aos desafios globais de turismo solidário e sustentável, no sentido de promover diálogos sobre modelos de turismo capaz de unir o desenvolvimento económico local e a concertação do nosso património ambiental e humano e apresentar boas práticas do turismo sustentável, comunitário rural e inclusivo em Cabo Verde”.

José Gonçalves afirma que a nível de estatísticas, Cabo Verde vem desenvolvendo o seu turismo a um ritmo muito dinâmico, tendo crescido dois dígitos. E que a país está no bom caminho para atingir a cifra de um milhão, bem antes prognosticado pelo governo, afiança o ministro, alegando que as análises apontam para este caminho que Cabo Verde tem vindo a trilhar nos últimos vinte anos.

O turismo conforme explicou “trás dinâmica, riquezas ao país, mas também cria desafios. Queremos a diversificação dos modelos de turismo, porque ao falar do turismo sustentável, temos que ter em conta que todo o bom turismo tem de ser sustentável”. Isso porque é “um legado quer na base cultural, da natureza, de praia e tem que ser gerido e aproveitado de forma responsável”.

Refere ainda que brevemente o concelho de ministro irá analisar o projeto, “uma família um turista”, um modelo de turismo que hoje os turistas querem. “Estar próximo das pessoas, para vir e partilhar em primeira mão a vivência das pessoas e atualmente esta é a tendência mais dominante em termos de crescimento”.

Por seu lado, o diretor do projeto Rede de Turismo Sustentável de São Vicente, este fórum constitui uma oportunidade única de realizar um diálogo aberto, sobre uma temática que envolve a todos, desde a sociedade civil, passando pelos operadores turísticos aos académicos.