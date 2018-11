Diretor Nacional da Polícia Nacional visita estruturas da ilha do Sal

28/11/2018 13:43 - Modificado em 28/11/2018 13:43

O Director da Polícia Nacional, Superintendente-Geral Emanuel Moreno, está a realizar entre hoje, dia 28 e durante os dias 29 e 30 de Novembro, visitas às estruturas da Polícia Nacional (PN) sediadas na ilha do Sal e que integram o Comando Regional da ilha.

Esta missão enquadra-se no ciclo anual de visitas que o Director Nacional da PN realiza regularmente, com o objectivo de se inteirar do estado de organização e funcionamento das unidades operacionais e serviços dos diversos Comandos Regionais do país, bem ainda, dos planos em curso.

Durante a visita ao Comando Regional do Sal, o Diretor Nacional irá, ainda, poder avaliar no terreno as necessidades e carências existentes e as melhorias a serem introduzidas no sistema, para que a Polícia possa estar à altura de prestar, cada vez mais, um serviço de melhor qualidade, que responda às expectativas e demandas das comunidades locais.

Ainda no âmbito desta visita, o Director Nacional irá proceder à entrega oficial das chaves de 24 moradias, designadas de “Casas de Passagem”, aos efectivos da PN do Comando Regional do Sal, adquiridas pelo Serviço Social.

Do programa constam, além de visitas às estruturas da PN, encontros com os efectivos e entidades e responsáveis de alguns serviços sediados na referida ilha.

Nesta Missão, o Director Nacional da PN faz-se acompanhar do Director Nacional Adjunto para a Área Operativa e de outros responsáveis dos Serviços Centrais da PN.