“Djé Natal” é o novo single de Gil Semedo

28/11/2018 01:28 - Modificado em 28/11/2018 01:28

Como prova viva de sucesso, o artista cabo-verdiano Gil Semedo, está de volta com um novo single “DJÉ NATAL”, como presente para os seus fãs nesta época natalícia. Este single inédito “DJÉ NATAL”, é a forma especial e carinhosa que o artista Gil Semedo encontrou para presentear os seus fãs e convidar o público em geral, através da harmonia, ritmo e melodia para a entrada no espírito natalício que se avizinha.

O tema “DJÉ NATAL” remete-nos ao nascimento do menino Jesus, simbolizando o amor e a ingenuidade das crianças como ponto alto para uma reflexão sobre a esperança e a reafirmação de sonhos para a construção de um mundo melhor na paz e concórdia.

Produzido em parceria com a banda musical Rabasa (composta por elementos de origem cabo-verdiana e holandesa), o single “DJÉ NATAL” foi totalmente gravado na Holanda e vem acompanhado do respectivo clip tendo como data de lançamento oficial o dia 27 de Novembro de 2018, altura em que passará a estar disponível em formato digital, para o mundo inteiro nas plataformas digitais tais como: Itunes, Deezer Spotify, Amazon entre outras.

Nascido em Outubro de 1974, em Santa Catarina – Chã de Tanque, interior da lha de Santiago, tendo desde cedo emigrado para a Holanda, já actuou em vários palcos da Europa, E.U.A. e África, o seu repertório inteiro é quase todo ele feito das suas próprias composições.

Já vendeu cerca de 1.000.000 de álbuns, o que faz dele o artista lusófono com maior sucesso, além de possuir discos de prata, ouro e platina com sucessos como “Separadu”, “Verdadi”, “Bodona”, “Nos Líder” e “Dedicason”. Recentemente comemorou os seus 25 Anos de carreira lançando um Best Of – com 25 êxitos históricos e dois temas novos intitulados “SI BU KRE” e “SAKEDU NU FIKA”.