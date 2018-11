Nelito Antunes substitui Lito Aguiar no comando técnico da Académica da Praia

28/11/2018 01:18 - Modificado em 28/11/2018 01:18

Nelito Antunes é o novo treinador dos atuais campeões nacionais e vai estrear-se no banco da equipa no jogo da quinta da jornada do Campeonato Regional de Santiago Sul, que se disputa no domingo 02 de Dezembro, contra a equipa do Ribeira Grande.

O treinador orientou nesta terça-feira o primeiro treino aos comandos da “Micá” da capital. Nelito Antunes substitui Lito Aguiar que foi despedido após a conclusão das duas primeiras jornadas do campeonato regional de Santiago Sul.

Nas duas últimas rondas a equipa foi orientada pelo técnico Artur Jorge “Tutusca”.

Em Santiago Sul, Nelito Antunes já trabalhou no Sporting da Praia, Vitória e Boavista da Praia.

De destacar que no passado mês de Junho concluiu em Laussane (Suíça) o Ciclo de Desporto de Elite, na modalidade futebol, isto durante dois meses.

Enquanto jogador, o ex-internacional cabo-verdiano, Nelito Antunes jogou nas equipas de Santiago Sul, nomeadamente Sporting, Travadores e Céltic. Terminou a carreira no Sal-Rei da Boa Vista.

Nelito Antunes é irmão do ex-selecionador nacional, Lúcio Antunes, com quem trabalhou, na sua última passagem na seleção de Cabo Verde, como treinador adjunto.

A Académica da Praia é neste momento o líder da tabela classificativa com 12 pontos, frutos de quatro vitórias nas primeiras quatro jornadas já disputadas.