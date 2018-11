Mindelo recebe formação para treinadores e monitores de Basket 3×3

A cidade do Mindelo, acolhe a partir desta quarta-feira, 28, uma formação para treinadores e monitores de Basket 3×3. A mesma contará com a participação de formandos de todos os países membros da CPLP.

Esta iniciativa que decorre até o dia 30 de Novembro é promovida pela Direção Geral dos Desportos, Federação Cabo-verdiana de Basquetebol e da Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da CPLP. De acordo com a nota de imprensa deverão participar nesta importante ação de formação 30 treinadores e monitores. A parte da manhã será preenchida com aulas teóricas no centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol. As tardes estão reservadas a aulas práticas no pavilhão desportivo Oeiras em Monte Sossego. A formação será ministrada pelo treinador Emanuel Trovoada, selecionador e coordenador nacional da FCF, e pelo árbitro internacional Paulo Martinho.

O ato da abertura da referida formação acontece esta quarta-feira, às 17 horas, no Centro de Estágio da FCF, com a participação do Delegado da DGD em São Vicente, Adelino “Didi” Duarte, o representante da CPLP, na qualidade de coordenador do desporto, Gerson Melo, e o vereador do desporto da Câmara Municipal de São Vicente, Anildo Jesus.

Para além da vertente ligada à prática desta vertente da modalidade de basquetebol, esta iniciativa formativa inclui um Workshop virado para a organização de eventos oficiais e endossados pela FIBA 3X3.