Ministro do Turismo preside abertura do Fórum de Turismo Sustentável de São Vicente

28/11/2018 00:56 - Modificado em 28/11/2018 00:56

O Ministro do Turismo, Transportes e Economia Marítima, José da Silva Gonçalves, preside, quarta-feira, em Mindelo, a abertura do Fórum de Turismo Sustentável de São Vicente. O evento, que decorre de 28 a 30 de novembro, visa aprofundar e refletir sobre vários temas. Partilhar experiências à volta dos desafios globais do turismo solidário, inclusivo e sustentável.

O Fórum de Turismo sustentável de São Vicente, enquadra-se no âmbito do projeto “Rede de Promoção do Turismo Solidário e Inclusivo, do Desenvolvimento Sustentável e Valorização do Território na Ilha de São Vicente e é promovido pela Associação dos Amigos da Natureza (AAN), em parceria com CERAI e a Câmara Municipal de São Vicente. A iniciativa conta com associados como a Pró Empresa, o ISCEE, o Programa de Áreas Protegidas – MAA e as Associações rurais e comunitárias das zonas abrangidas pelo projeto.

Financiado pela União Europeia, o encontro pretende, entre outros, promover a discussão e reflexão sobre modelos de turismo capazes de unir o desenvolvimento económico local, a conservação do património ambiental e humano, promovendo estratégias de inclusão de grupos sensíveis da sociedade na fileira e na distribuição de benefícios e riqueza, bem como apresentar boas práticas nas áreas de Turismo Sustentável, Comunitário, Rural e Inclusivo implementadas em Cabo Verde.