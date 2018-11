Porto Novo: o preço das verduras duplicou

28/11/2018 00:52 - Modificado em 28/11/2018 00:52

O mau ano agrícola que se faz sentir no Concelho do Porto Novo, em Santo Antão, e que se vem arrastando há algum tempo, trouxe grandes problemas para os vendedores do Pelourinho e do Mercado Municipal, devido a escassez de produtos e a consequente subida dos preços.

O concelho do Porto Novo, um dos mais afectados pelo mau ano agrícola em Santo Antão, não vive os seus melhores dias. A falta da chuva aliada às pragas que tem surgido nos últimos tempos e que tem colocado em causa a produções agrícolas, são as principais causas para a excassez de produtos no mercado o que leva à subida do preço dos mesmos.

“Os preços de algumas verduras até estão acessíveis. Há variação de preços dos produtos. O pimentão nesse momento é o mais caro, Está a ser vendido por 450 escudos a quilo” sustenta João Fortes vendedor do Mercado Municipal.

A vendedora Cátia do Rosário, ciente da situação atual diz que, há uma grande escassez de milho e feijão verde, dois produtos que habitualmente abundam nessa ilha. “Os preços dos produtos nesta altura estão muito altos, como é o caso da cenoura, que antes custava 100 escudos quilo e duplicou o preço. A abóbora, batata, mandioca, cenoura, tomate, pepino e repolho também estão mais caros. Os produtos, quando chegam às nossas mãos já veem caros e para termos algum lucro temos que colocar a nossa margem, o que encarece ainda mais os produtos.

Por sua vez a vendedora Alice Veiga, do Pelourinho, não esconde o desânimo pelo mau ano agrícola que tem reflexco direto no dia-a-dia de todos aqui em Porto Novo. Alice Veiga aponta os meses de Agosto e Setembro como sendo os meses da fartura, mas devido a chuva que não tem caído nos últimos tempos os preços dos produtos tendem a aumentar cada vez mais.