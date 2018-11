Black Friday Cabo Verde Airlines: São Vicente de fora ou via Praia e Sal

28/11/2018 00:24 - Modificado em 28/11/2018 00:24

A Cabo Verde Airlines lançou nos dias 23 e 24 Novembro uma promoção na compra de bilhetes a partir de 26 mil escudos de Sal – Dakar e 28 mil escudos de Sal – Lisboa e Praia – Lisboa respectivamente. A promoção é válida para viagens no período de 01 a 15 de Dezembro.

Outras promoções, como por exemplo também a partir de 320 euros do Sal ou da Praia para Brasil, Paris, Boston e Lisboa. São Vicente, mais uma vez e neste caso concreto ficou de fora. Como é sabido a Cabo Verde Airlines não realiza voos internacionais com partidas de São Vicente. Algo que a população considera discriminatório.

Os passageiros que quiserem aproveitar estas promoções, terão que comprar um segundo bilhete interno na Binter, para a Praia ou Sal para poder voar para os destinos promocionais, o que acaba com a ideia de promoção, alías, algo que as outras ilhas, á excepção do Sal e da Praia, estão sujeitas.

Alguns utentes questionados com esta situação, realçam uma vez mais a questão da obrigatoriedade de ir para o Sal ou para a Praia, em caso de querer utilizar os serviços da TACV. “Com a suspensão dos voos internacionais a partir de São Vicente, que não foi uma boa medida, é uma falta de respeito para com o povo de São Vicente e Cabo Verde em geral. A falta de honradez na gestão da coisa pública e a ganância, levou-nos a esses extremos e quem paga é sempre o povo”, explica Jorge Sousa.

“É muito triste a solução prevista para a companhia aérea cabo-verdiana, nossa bandeira que até conseguiu uma posição privilegiada entre as companhias aéreas internacionais. É lamentável que os passageiros de São Vicente, não conseguem aproveitar para viajar para outros destinos, sem ter que fazer escala em uma as duas outras ilhas”.