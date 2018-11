Falta de manuais escolares e professores em vários estabelecimentos de ensino gera preocupações

28/11/2018 00:11 - Modificado em 28/11/2018 00:11

As aulas começaram no dia 17 de Setembro, ou seja há mais de 2 meses e na altura em que estamos, quase no final do primeiro trimestre, ainda vários estabelecimentos de ensino, um pouco por todo país, confrontam-se com a falta de professores e de manuais escolares.

Um problema que tem condicionado o acesso a um sistema de educação qualidade e que retira as condições desejadas para as crianças, adolescentes e jovens, de usufruírem de uma formação de qualidade. A situação da educação é séria e complexa em Cabo Verde. Situação, inclusive, recorente no que tange a questão da falta de manuais escolares, meses após o início do ano escolar.

As preocupações dos pais e encarregados de educação tem subido de tom dia após dia, na tentativa de pressionar o Ministério da Educação a resolverem estas questões para que todas as condições estejam reunidas para o ano lectivo decorra dentro da normalidade.

A solução encontrada foi criar manuais digitais. Esta solução não resolve em absoluto o grande problema existente já que a maior parte das escolas não está devidamente equipada com equipamentos informáticos e nem os alunos, na sua grande maioria, dispõem de um computador em casa. Problemas para serem resolvidos no mais curto espaço de tempo pelo Ministério da Educação.

Quem já tomou uma posição firme é a direcção do Liceu da ilha Boavista, onde os Alunos, pais e encarregados de educação que estão descontentes com a falta de vários professores no liceu na ilha e ameaçam partir para uma manifestação, se até quarta-feira, 28, esse problema não ficar resolvido.

Muitos apontam o dedo ao Ministério da Educação, que tarda em resolver este problema, depois do calvário que se viveu em torno das graves falhas nos manuais escolares durante o ano lectivo passado. O ME que há pouco tempo atrás não permitiu que 42 licenciados em Ciência de Educação, pudessem integrar o concurso de professores para o ano lectivo 2018/19.