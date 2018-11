UCID: Orçamento de Estado não tráz nenhuma novidade para São Vicente

27/11/2018 14:24 - Modificado em 27/11/2018 14:24

Em vésperas de discussão do Orçamento de Estado para 2019, a União Cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, considera que este é um orçamento que trás algumas actividades a bem da economia cabo-verdiana. Mas, para a ilha de São Vicente, em concreto, não há novidades e há repetição de projetos de orçamentos anteriores.

No entanto, o facto de estar gizado no OE, as medidas de políticas económicas, António Monteiro diz que a serem concretizados, estas medidas poderão trazer um ganho para o país, mas por outro lado leva o partido a ter desconfiança, na medida em que o OE anterior que também trazia algumas medidas para dinamização da economia mas que não surtiram o efeito esperado.

Em relação ao aumento salarial para funcionários da função pública, com aumento de 2,2%, o líder da UCID considera que é extremamente irrisório, tendo em conta a perda do poder de compra durante estes últimos anos.

E revela ainda a preocupação em termos da dívida pública, que em valores absolutos, afirma, continua a crescer e com o agravante das “dívidas escondidas não constarem do próprio OE”.

Alerta para a falta de novidades falta para a ilha de São Vicente. No entanto garante que durante o debate parlamentar, o partido irá bater-se para que o orçamento comece a dar algum sinal relativamente a Zona Económica Especial Marítima de São Vicente, que consideramos ser um projeto extremamente importante a acontecer para a ilha e o país.

“O orçamento não mostra nem sequer um único centavo para a sua materialização ou para continuar o desenvolvimento do projeto para que começa a funcionar nos próximos anos e a trazer algum recurso para a ilha e para o país”.

Adianta, entretanto, que os receios do partido vão de encontro em termos macro, com a promessa de criação de oito mil postos de trabalho, algo que considera impossível, bem como o aumento da dívida pública em termos absolutos em torno de 15,5 milhões de contos e o défice orçamental que ronda os 24 milhões de contos.