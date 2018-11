NOSi expõe plataforma para aperfeiçoamento de aplicações em Mindelo

27/11/2018 00:39 - Modificado em 27/11/2018 00:39

Encontra-se em São Vicente uma equipa do NOSi para apresentar às Universidades sediadas na ilha o IGRP Web – Uma plataforma inovadora para o desenvolvimento de aplicações. Esta acção faz parte do plano de promoção da plataforma IGRP Web.

Nesta segunda-feira (26) a equipa do NOSi esteve na Universidade de Cabo Verde (Campus ISECMAR). Amanhã, terça-feira, estarão na Universidade Jean Piaget, e na quarta-feira na Universidade do Mindelo. No período da manhã acontecem sessões teóricas e na parte da tarde sessões práticas em laboratórios.

Esta acção faz parte do plano de promoções da plataforma IGRP Web. Está em curso uma campanha a nível nacional denominada “Kriol”, destinada particularmente aos jovens empreendedores, ás start-ups das TIC, e ás instituições académicas, para que possam conhecer o IGRP Web e desenvolver aplicações inovadoras para a governação electrónica de forma simples, segura e a baixo custo.

Recorda-se que a primeira sessão dessa partilha de conhecimentos teve lugar no dia 13 de Novembro na Universidade de Santiago. A intenção é levá-la a todas as Universidades do país onde são ministrados cursos nas áreas das Tecnologias de Informação e Comunicação, para que alunos e professores possam conhecer a plataforma e usá-la para um melhor desenvolvimento de aplicações de governação electrónica.