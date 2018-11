UCS : “a realização da IDC em Cabo Verde é uma grande distinção “

27/11/2018 00:36 - Modificado em 27/11/2018 00:36

Para Ulisses Correia e Silva, a realização da conferência da Internacional Democrata do Centro (IDC), bem como a sua assembleia-geral em Cabo Verde “é uma grande distinção já que um órgão que tem no seu seio os maiores partidos do mundo, a maior família política, que congrega um conjunto de representantes de partidos que estão no poder, e outros na oposição, mas com uma influência no mundo da política muito forte, na Europa, África, nas Américas e na Ásia.”

Referindo-se a algumas resoluções consideradas importantes saídas do encontro do Comité Executivo da IDC, o também chefe do Governo cabo-verdiano destacou a proposta de Cabo Verde no sentido de se apoiar a estratégia de uma nova aliança entre os países da África, Caraíbas e Pacífico (ACP) e Europa, nomeadamente União Europeia.

“Numa perspectiva de benefícios mútuos, duma relação mais integrada, relativamente à perspectiva de desenvolvimento, quer de África quer de relações mais aprofundadas com a Europa”, apontou, manifestando, igualmente, satisfação por a organização sair reforçada, com a constituição, formalmente da organização da juventude da IDC.

Ladeado do presidente da IDC, A. Pastrana, e do secretário-geral do Partido Popular Europeu, Lopez Istruriz, Ulisses Correia e Silva regozijou-se, por outro lado, com a operacionalização da organização de mulheres, uma decisão, conforme disse, no sentido de tornar funcional uma estrutura que reflicta também a grande representação feminina que os partidos da família IDC querem evidenciar.

Fonte : Inforpress