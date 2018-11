Estádio Municipal Adérito Sena vai ser requalificado com apoio da FIFA

Dois altos representantes regionais da FIFA estão em Cabo Verde com o intuito de reforçar a parceria entre a FIFA e o Ministério do Desporto (MD), através da Direcção Geral do Desporto. A requalificação, em curso, do Estádio Adérito Sena, é um exemplo desta parceria com o objectivo de dotar São Vicente e a região norte de um complexo desportivo com todas as condições para que possa receber jogos das nossas selecções.

El Hadji Wack Diop é responsável do Desenvolvimento da FIFA, pelo Gabinete Regional da Costa Ocidental Africana e Dominique Nyonzima, outro responsável do programa de desenvolvimento da FIFA chegaram a Cabo Verde no passado dia 23, onde permanecerão até 28 de Novembro. O convite partiu da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), por forma a analisarem os projectos em curso no país assim como o funcionamento da Federação Cabo-verdiana de Futebol.

Os dois responsáveis, de acordo com a DGD, num encontro realizado nesta segunda-feira com a direcção da FCF, manifestaram o seu agrado com a impressão colhida sobre a atual gestão da FCF, com vários elogios à capacidade e organização da gestão de Mário Semedo.

Segundo a mesma fonte Diop realça a perspectiva atual da FIFA em apoiar as infra-estruturações desportivas em África, tendo sublinhado ainda a necessidade da comparticipação dos governos em tais iniciativas, como acontece com o projecto da requalificação do Adérito Sena no Mindelo. Perspectiva em relação à qual Anildo Santos, Diretor Geral dos Desportos, mostrou abertura do executivo, como aliás é o co-financiamento da referida requalificação do estádio Adérito Sena.

Outro projecto com o selo da FIFA em curso no país é o centro de estágio da FCF no Sal e que deverá estar concluído em Dezembro próximo, devendo entrar em funcionamento já em 2019.

Também em agenda está prevista uma deslocação a São Vicente, onde deverão encontrar-se com o poder local e visitar infraestruturas desportivas.