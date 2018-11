Boa Vista: Alunos e encarregados ameaçam parar as aulas se a falta de professores não for resolvida

Alunos, pais e encarregados de educação da Boa Vista estão descontentes com a falta de vários professores no liceu na ilha e ameaçam partir para uma manifestação, se até quarta-feira, 28, esse problema não ficar resolvido.

Abel Silva Ramos, da direcção do liceu, confirmou à RCV que há ainda falta de professores em algumas das disciplinas nucleares, quando já falta menos de um mês para fim do primeiro trimestre.

“Neste momento, temos o 3º ciclo sem Comunicação e Expressão, o 10º ano sem Física e duas turmas sem Inglês, e o 9º ano, algumas turmas também sem Inglês. Temos ainda algumas turmas do 7º sem Português e sem Físico-Química”, precisou.

A direcção da escola indicou que tem estado em premente contacto com o delegado do Ministério da Educação e ao mesmo tempo a trabalhar com os alunos no sentido de evitar a paralisação das aulas.

Contudo, adiantou que entende a preocupação dos alunos, já o trimestre já vai longe, podendo os mesmos ficar prejudicados, sobretudo, os alunos que vão concluir o Ensino Secundário este ano e poderão sentir a falta das matérias nas provas de acesso.

“A direcção já contactou a delegada, que garantiu que tudo vai fazer para ter os professores na escola o mais breve possível. Por outro lado, estamos a tentar falar com os alunos, tentando convence-los a esperar mais um pouco enquanto tentamos solucionar esse problema”, disse.

Hoje, a direcção recebeu um grupo de pais e encarregados de educação que demonstrou o seu descontentamento por consideram que os filhos estão em situação de desigualdade face aos alunos das outras ilhas e concelhos.

Na semana passada, o director-geral de Planeamento, Orçamento e Gestão do Ministério da Educação, José Marques, adiantou que o concurso para o recrutamento dos professores já estava concluído e que no momento estariam a iniciar o processo de colocação, pelo que prevê a solução desse problema nos próximos dias.

