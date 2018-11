Mindelo recebe mais uma edição do Morna Fest

26/11/2018 23:45 - Modificado em 26/11/2018 23:45

Vem aí mais uma edição do “Morna Fest”. Esta marcada para a noite de 7 de Dezembro e tem como palco o Hotel Porto Grande no Mindelo. Esta é a sexta edição do evento que homenageia a morna dando-lhe maior destaque como candidata a Património Imaterial da Humanidade.

O espetáculo que é organizado pela “Boa Música Eventos”, contará com as presenças de Cremilda Medina, Gardénia Benrós, Bau, Dudu Araújo e Jorge Sousa.

A ideia por trás da organização deste concerto, segundo a organização, é uma homenagem à Morna e um contributo para que ela possa um dia ser considerada Património Imaterial da Humanidade.

Um evento que ao longo das edições, tem tido uma boa aceitação por parte do público, afirmando-se e tornando-se numa realização anual. Este apresenta-se, de acordo com a “Boa Música Eventos”, como um “importante animador do turismo da ilha do Monte Cara”, contribuindo para a criação de um produto que divulgue e promova Mindelo em mais um roteiro Turístico/Cultural.

De recordar que em Fevereiro deste ano, o Parlamento cabo-verdiano, por unanimidade, declarou a data de 3 de Dezembro como Dia Nacional da Morna, precisamente a data em que nasceu Francisco Xavier da Cruz, mais conhecido por B. Léza (1905–1958), considerado um dos nossos maiores compositores do género musical. Aconteceu na altura em que o país estava prestes a apresentar o processo de candidatura à Comissão de avaliação da UNESCO do género musical a Património Imaterial da Humanidade.

O Dia Nacional da Morna visa homenagear todos os compositores, músicos e intérpretes. Exaltar e reconhecer a sua importância e chamar atenção da sociedade cabo-verdiana para a necessidade de valorização do género musical.